Главные события Пушкинского праздника поэзии-онлайн состоятся 6 июня

6 июня, в день рождения А. С. Пушкина, состоятся главные события Дней Пушкинской поэзии и русской культуры, которые проходят с 1 по 7 июня в Псковской области. Впервые праздник организован в онлайн-формате и главной площадкой стал сайт http://pushkin-fest.com .

Как сообщили «Псковской правде» организаторы, уже сейчас на сайте доступны фильм «Пушкинский заповедник из Поднебесья» и поздравление с Пушкинским днём от директора Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгия Василевича, в течение дня на портале будут опубликованы и другие видео с поздравлениями.

В 11:30 можно будет увидеть трансляцию литии, которую отслужат на могиле поэта в Святогорском монастыре в Пушкинских Горах. Далее на сайте будут размещать видеозаписи спектаклей по произведениям Пушкина, выставки одного предмета, выступления поэтов.

Также будет показана художественная композиция «Метаморфозы»митрополита Тихона (Шевкунова) по жизненному пути поэта: режиссер-постановщик Борис Бирман, исполнители: Борис Бирман, заслуженный артист России Михаил Морозов, заслуженный артист России Александр Строев, Наталья Петрова

Заслуженный артист России Михаил Морозов прочтёт для гостей онлайн-праздника «Сказку о Золотом Петушке». Также будет представлена композиция «Болдино. Карантин», где режиссёром-постановщиком и чтецом выступает Борис Бирман.

В 20:20 состоится программа «ПУШКИН-ГАЛА». Это концерт вокально-инструментальной музыки с участием солистки Мариинского театра Виолетты Лукьяненко, заслуженного артиста Республики Татарстан Альберта Жалилова, концертмейстера заслуженного артиста Республики Северная Осетия - Алания Анатолия Кузнецова.

Подробнее с программой дня можно ознакомиться на сайте праздника.

Художественный руководитель фестиваля — главный дирижер и художественный руководитель Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Николай Хондзинский.