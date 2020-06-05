Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Реализация нацпроектов в Островском районе идет с опережением сроков

5 июня 2020 года, 21:02

Реализация нацпроектов в Островском районе идет с опережением сроков. Об этом в ходе встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым рассказал глава района Дмитрий Быстров, сообщили в пресс-службе областной администрации.

В стадии завершения находится ремонт улиц Балтийской, Первомайской и Рымара. Раньше положенного срока подрядчик планирует привести в надлежащее состояние и дорогу на улицах Гастелло и Полевой. Прорабатываются вопросы относительно реализации в текущем сезоне лимитов 2021 года.

По нацпроекту «Жилье и городская среда» три из четырех объектов, запланированных на 2020 год, сданы досрочно. Работы на самом большом участке — дворовой территории домов № 25 и № 27 по улице Карла Маркса планируется закончить в сроки.

В рамках реализации нацпроекта «Образование» по программе «Успех каждого ребенка» закупают оборудования для Дома детского творчества на сумму 2,8 млн рублей. По нацпроекту «Культура» модернизируют Островскую районную библиотеку. «К сожалению не все ваши коллеги работают на опережение, - отметил Михаил Ведерников. - Если мы будем видеть, что в каком-то районе объективно не успевают освоить объем выделенных средств, мы можем рассмотреть вопрос перераспределения лимитов».

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Спрос на кредиты под 2% превзошёл ожидания
В Троицу на богослужение в Псковский кремль будут пускать по пригласительным
11 тысяч рабочих мест готовы открыть инвесторы в Псковской области
Производство сыров по греческой технологии открылось под Псковом
Комплектующие для  IKEA планируется выпускать в Псковской области
Два животноводческих комплекса на 1800 коров строятся в Псковской области
Гипермаркет «Леруа Мерлен» заработает в Пскове осенью
Травмпункт Псковской горбольницы станет вторым приёмным покоем
О пульмонологе псковского COVID-центра рассказал Михаил Ведерников

Комментарии

Авторизация
No comments
Алло, мы ищем автоволонтеров

Общество
5 июня 10:48

Алло, мы ищем автоволонтеров

«Детский фонд» нуждается в помощи людей с автомобилями
Если на сердце тень

Общество / Здоровье
3 июня 15:06

Если на сердце тень

Что такое миокардит и каковы могут быть его последствия
Кузница умников

Общество / Образование
1 июня 13:40

Кузница умников

Локнянские школьники прославились на всю Россию