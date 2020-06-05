Реализация нацпроектов в Островском районе идет с опережением сроков. Об этом в ходе встречи с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым рассказал глава района Дмитрий Быстров, сообщили в пресс-службе областной администрации.

В стадии завершения находится ремонт улиц Балтийской, Первомайской и Рымара. Раньше положенного срока подрядчик планирует привести в надлежащее состояние и дорогу на улицах Гастелло и Полевой. Прорабатываются вопросы относительно реализации в текущем сезоне лимитов 2021 года.

По нацпроекту «Жилье и городская среда» три из четырех объектов, запланированных на 2020 год, сданы досрочно. Работы на самом большом участке — дворовой территории домов № 25 и № 27 по улице Карла Маркса планируется закончить в сроки.

В рамках реализации нацпроекта «Образование» по программе «Успех каждого ребенка» закупают оборудования для Дома детского творчества на сумму 2,8 млн рублей. По нацпроекту «Культура» модернизируют Островскую районную библиотеку. «К сожалению не все ваши коллеги работают на опережение, - отметил Михаил Ведерников. - Если мы будем видеть, что в каком-то районе объективно не успевают освоить объем выделенных средств, мы можем рассмотреть вопрос перераспределения лимитов».