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Общество / Здоровье

800 тестов в сутки на коронавирусную инфекцию планируют делать в Псковской области

6 июня 2020 года, 12:07

«Начало возникновения инфекции мы встречали мощностью 80 исследований в сутки и сегодня этот объём доведён до 500, и в ближайшее время мы планируем довести его до 800 проб в сутки» - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, отвечая на вопросы жителей региона в видеоролике, размещенном на его странице в соцсети Instagram.

800 тестов в сутки на коронавирусную инфекцию планируют делать в Псковской области

Фото пресс-службы администрации Псковской области
Об этом он рассказал, поясняя причину нового антирекорда по числу новых случаев заболевших коронавирусом: 112 человек в сутки. По словам губернатора, «эта цифра сложилась не за один день, это по большому счёту итог отработки эпидочагов в течении нескольких дней: мы получили анализы из Петербурга, более 300 проб». «Второй фактор, который привёл к росту суточного числа заболевших, - это наращивание мощности нашей лаборатории», - отметил он.

Третий фактор, по словам губернатора, это распространение заболевания из-за нарушения требований санитарно-эпидемиологической безопасности. «Это конечно, и то, что мы видим каждый день на улице, отдельные граждане, которые не соблюдают дистанцию, не соблюдают предписания, не носят масок и, к сожалению, продолжают в парках и общественных местах пользоваться скамейками и детскими, спортивными площадками», - отметил он.  

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