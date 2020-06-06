800 тестов в сутки на коронавирусную инфекцию планируют делать в Псковской области

«Начало возникновения инфекции мы встречали мощностью 80 исследований в сутки и сегодня этот объём доведён до 500, и в ближайшее время мы планируем довести его до 800 проб в сутки» - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, отвечая на вопросы жителей региона в видеоролике, размещенном на его странице в соцсети Instagram.

Об этом он рассказал, поясняя причину нового антирекорда по числу новых случаев заболевших коронавирусом: 112 человек в сутки. По словам губернатора, «эта цифра сложилась не за один день, это по большому счёту итог отработки эпидочагов в течении нескольких дней: мы получили анализы из Петербурга, более 300 проб». «Второй фактор, который привёл к росту суточного числа заболевших, - это наращивание мощности нашей лаборатории», - отметил он.

Третий фактор, по словам губернатора, это распространение заболевания из-за нарушения требований санитарно-эпидемиологической безопасности. «Это конечно, и то, что мы видим каждый день на улице, отдельные граждане, которые не соблюдают дистанцию, не соблюдают предписания, не носят масок и, к сожалению, продолжают в парках и общественных местах пользоваться скамейками и детскими, спортивными площадками», - отметил он.