Семье умершего от коронавируса врача выплатят около 2,5 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в видео-ответах на вопросы в своем Instagram-аккаунте.
Реаниматолог Алексей Поднебесный, которые приехал в апреле работать в областной Covid-центр, скончался 3 июня. 13 мая его госпитализировали с подозрением на вирус, а 21 мая его состояние резко ухудшилось.
Алексей Поднебесный
Фото из соцсетей
«Я ещё раз хочу выразить искренние слова соболезнования родным, близким, коллегам умершего, - сказал губернатор. - Алексея Семёновича мы все будем помнить, как настоящего героя и всегда будем благодарны за то, что он не пощадил своего здоровья и жизни и встал на защиту жизней и здоровья наших граждан. Он будет награждён медалью «За заслуги перед Псковской областью» посмертно».
Кроме того, семье врача выплатят в общей сложности почти 2,5 млн рублей, а областная администрация возьмет на себя все расходы, связанные с похоронами.