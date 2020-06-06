Семье умершего от коронавируса врача выплатят около 2,5 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в видео-ответах на вопросы в своем Instagram-аккаунте.

Реаниматолог Алексей Поднебесный, которые приехал в апреле работать в областной Covid-центр, скончался 3 июня. 13 мая его госпитализировали с подозрением на вирус, а 21 мая его состояние резко ухудшилось.