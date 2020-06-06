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Общество / Здоровье

Семье умершего от коронавируса врача выплатят около 2,5 млн рублей

6 июня 2020 года, 12:09

Семье умершего от коронавируса врача выплатят около 2,5 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в видео-ответах на вопросы в своем Instagram-аккаунте.

Реаниматолог Алексей Поднебесный, которые приехал в апреле работать в областной Covid-центр, скончался 3 июня. 13 мая его госпитализировали с подозрением на вирус, а 21 мая его состояние резко ухудшилось.

Семье умершего от коронавируса врача выплатят около 2,5 млн рублей
Алексей Поднебесный
Фото из соцсетей

«Я ещё раз хочу выразить искренние слова соболезнования родным, близким, коллегам умершего, - сказал губернатор. - Алексея Семёновича мы все будем помнить, как настоящего героя и всегда будем благодарны за то, что он не пощадил своего здоровья и жизни и встал на защиту жизней и здоровья наших граждан. Он будет награждён медалью «За заслуги перед Псковской областью» посмертно».

Кроме того, семье врача выплатят в общей сложности почти 2,5 млн рублей, а областная администрация возьмет на себя все расходы, связанные с похоронами.

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