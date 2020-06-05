Спрос на кредиты под 2% превзошёл ожидания

С 1 июня стартовали выплаты по госпрограмме кредитования бизнеса под 2%. Основное отличие от предыдущих - при сохранении 90% штата государство берёт на себя оплату кредита и процентов по нему.

Прокомментировал ситуацию заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов:

- Новая госпрограмма кредитования под 2% вызвала огромный интерес у наших клиентов и значительно превысила первоначальные прогнозы. Буквально за пять дней с момента запуска госпрограммы мы получили заявки от клиентов на сумму в полтора раза превышающую лимит Сбербанка по программе, который сейчас составляет 95 млрд рублей. Мы уже обратились к коллегам из правительства с просьбой рассмотреть возможность увеличения лимита по этой госпрограмме.

Сбербанк поддержали руководитель ЦБ Эльвира Набиуллина и президент «Опоры России» Александр Калинин.