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Экономика / Деньги

Спрос на кредиты под 2% превзошёл ожидания

5 июня 2020 года, 18:28

С 1 июня стартовали выплаты по госпрограмме кредитования бизнеса под 2%. Основное отличие от предыдущих - при сохранении 90% штата государство берёт на себя оплату кредита и процентов по нему.

Прокомментировал ситуацию заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов:

- Новая госпрограмма кредитования под 2% вызвала огромный интерес у наших клиентов и значительно превысила первоначальные прогнозы. Буквально за пять дней с момента запуска госпрограммы мы получили заявки от клиентов на сумму в полтора раза превышающую лимит Сбербанка по программе, который сейчас составляет 95 млрд рублей. Мы уже обратились к коллегам из правительства с просьбой рассмотреть возможность увеличения лимита по этой госпрограмме.

Сбербанк поддержали руководитель ЦБ Эльвира Набиуллина и президент «Опоры России» Александр Калинин.

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