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Общество / Здоровье

Губернатор: Каждый, кто соблюдает санитарные требования, приближает день снятия всех ограничений

6 июня 2020 года, 12:14

«Каждый человек, который соблюдает предписания, требования, приближает тот день, когда мы сможем избавиться от всех ограничений. Сегодня нас действительно большинство и я уверен, что мы со всеми вызовами справимся», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в видеообращении о ситуации с коронавирусом на своей странице в Instagram.

Губернатор: Каждый, кто соблюдает санитарные требования, приближает день снятия всех ограничений

Пресс-служба администрации Псковской области

Глава региона подчеркнул, что Псковская область держится, в больше степени, благодаря ответственным гражданам, которые серьёзно подходят ко всем рекомендациям Роспотребнадзора.

Михаил Ведерников рассказал, что 5 июня на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом обсуждался более детальный алгоритм работы персонала детских садов, в том числе, медицинского.  Он позволит предупредить новые случаи коронавируса в детских образовательных учреждениях.

Также губернатор сообщил, что за последние дни Псковскую межрайонную больницу переоборудовали для долечивания коронавирусных пациентов, чем значительно снизили нагрузку на региональный COVID-центр. С этой же целью госпиталь для ветеранов войн перепрофилировали для лечения больных с лёгкими и бессимптомными формами.

«Мы увеличиваем коечный фонд, пригласили опытных федеральных специалистов, чтобы они в этой работе оказали нам помощь, и ведём работу по расширению лабораторных ресурсов», проинформировал глава региона.

Он подчеркнул, что эпидемиологическая обстановка на сегодняшний день продолжает оставаться сложной, но находится под контролем, система здравоохранения области оперативно адаптируется под новые вызовы. 

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