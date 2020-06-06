Информация из соцсетей об отказе великолуской больницы госпитализировать пациентов с коронавирусом будет проверена

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельчнова в рамках рабочей поездки в Великие Луки проверит информацию из соцсетей о том, что великолукская больница не госпитализирует больных с коронавирусом. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в видео-ответах на вопросы в своем Instagram-аккаунте.



По его словам, сегодня Вера Емельянова вместе с бригадой московских медиков, которые приехали в регион для оказания помощи, находятся в Великих Луках, чтобы принять решение об открытии второго COVID-центра, который будет обслуживать южную часть области. «Там же они проверят информацию, которую давали в социальных сетях о том, что великолукская больница не госпитализирует больных с диагнозом COVID», - отметил губернатор.

Глава региона также попросил псковичей сообщать ему информацию о таких случаях: «Я хочу попросить присылать такую информацию присылали в комментариях, в директ, на официальный сайт, чтобы мы максимально оперативно могли реагировать на нарушения, если такие нарушения будут допускаться в наших медицинских учреждениях».