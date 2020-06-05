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Культура / Религия

В Троицу на богослужение в Псковский кремль будут пускать по пригласительным

5 июня 2020 года, 17:17

 7 июня, в День Святой Троицы, на богослужение в Псковский кремль будут пускать только по пригласительным. Об этом сообщается на странице псковского Троицкого собора в социальной сети «ВКонтакте».

В Троицу на богослужение в Псковский кремль будут пускать по пригласительным

фото из группы собора в соцсети «ВКонтакте»

Богослужение пройдёт на фундаменте древнего Софийского собора в Довмонтовом городе Псковского кремля.  Отмечается, что количество присутствующих на нём людей ограничено в связи с мерами по недопущению распространения коронавируса, а также в связи с тем, что территория находится в ведении Псковского музея-заповедника.

Пригласительные на богослужения смогут получить прихожане Троицкого собора. Дополнительную информацию можно получить по телефону +7 (8112) 72-40-59.

Псковичей, у которых не будет пригласительного, призвали посетить в Троицу любой другой храм.

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