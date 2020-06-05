В Троицу на богослужение в Псковский кремль будут пускать по пригласительным

7 июня, в День Святой Троицы, на богослужение в Псковский кремль будут пускать только по пригласительным. Об этом сообщается на странице псковского Троицкого собора в социальной сети «ВКонтакте».

Богослужение пройдёт на фундаменте древнего Софийского собора в Довмонтовом городе Псковского кремля. Отмечается, что количество присутствующих на нём людей ограничено в связи с мерами по недопущению распространения коронавируса, а также в связи с тем, что территория находится в ведении Псковского музея-заповедника.

Пригласительные на богослужения смогут получить прихожане Троицкого собора. Дополнительную информацию можно получить по телефону +7 (8112) 72-40-59.

Псковичей, у которых не будет пригласительного, призвали посетить в Троицу любой другой храм.