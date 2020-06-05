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Экономика / Инвестиции

11 тысяч рабочих мест готовы открыть инвесторы в Псковской области

5 июня 2020 года, 16:19

В Агентстве инвестиционного развития Псковской области на сопровождении находятся 53 проекта с общим объёмом инвестиций 121 млрд рублей. Они предполагают открытие около 11 тысяч рабочих мест, сообщила руководитель Агентства Лариса Семашко в эфире ПАИ-live 5 июня.

11 тысяч рабочих мест готовы открыть инвесторы в Псковской области

Дарья Хваткова

Она отметила, что в связи с пандемией по коронавирусу только два инвестора временно приостановили свою работу, некоторые пересмотрели свои планы, но реализацию проектов не останавливали.

Лариса Семашко заметила, что сейчас есть некоторые ограничения по поставкам оборудования из-за рубежа. «Часть зарубежных инвесторов не могут к нам приехать из-за закрытых границ. Но и с ними мы связи не теряем, стараемся звонить им каждую неделю, чтобы узнать чем помочь», - подчеркнула она.

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