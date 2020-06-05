Производство сыров по греческой технологии открылось под Псковом

В деревне Ваулино Псковского района инвестор из Греции запустит производство сыров по греческой технологии. Теперь он планируется открытие дегустационного зала, кафе и магазина, сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития Псковской области Лариса Семашко в эфире ПАИ-live 5 июня

Галерею и ресторан намерен открыть в Пушкиногорском районе частный инвестор из Москвы, а в Пскове реализует проект гостиничного комплекса в здании бывшей шпагатной фабрики Николай Загоруй.

Также над расширением работает база отдыха «Волынь» в Куньинском районе. Как рассказала Лариса Семашко, сейчас там имеются 96 номеров, в планах — строительство ещё двух зданий на 28 метр каждое и ресторана. Общий объём инвестиций составляет 300 млн рублей.

Еще проект в туристической сфере — это спортивно-оздоровительный комплекс «Раздолье». Здесь будут инвестированы в сумме 185 млн рублей, 120 млн рублей уже вложены. Сейчас там идёт строительство музея-ресторана, в перспективе — установка спортивных аттракционов.