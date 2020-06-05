Комплектующие для  IKEA планируется выпускать в Псковской области

Доски для IKEA планируется выпускать в Псковской области. Китайский инвестор намерен открыть лесоперерабатывающую фирму в Псковском районе. Об этом рассказала руководитель регионального Агентства инвестиционного развития Лариса Семашко в эфире ПАИ-live 5 июня.

Также крупное предприятие в сфере лесопереработки рассчитывают открыть в деревне Спасовщина Псковского района. Инвестор намерен вложить более миллиарда рублей.

Польская фирма, сообщила Лариса Семашко, рассматривает возможность открытия завода по производству берёзового шпона. Сейчас компания определяется с площадкой, рассматриваются ОЭЗ «Моглино», Плюсский, Пыталовский и Опочецкий районы.

В Дедовичском районе инвестор из Санкт-Петербурга собирается запустить завод по производству задвижек для систем водоснабжения.