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Экономика / Сельское хозяйство

Два животноводческих комплекса на 1800 коров строятся в Псковской области

5 июня 2020 года, 15:35

В Псковской области строятся сразу два животноводческих комплекса, рассчитанных на 1 тыс. 800 голов крупного рогатого скота. Оба инвестора — представители региона.

Два животноводческих комплекса на 1800 коров строятся в Псковской области

Андрей Степанов

Как сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития Псковской области Лариса Семашко в эфире ПАИ-live 5 июня, один из комплексов возводится в деревне Насва Новосокольническом районе. Строит его СПК «Красное знамя», общий обхём инвестиций составляет 1,2 млрд рублей. Планируется, что комплекс заработает к концу этого года.

Второй проект реализует в Псковском районе компания «ПсковАгроИнвест».

«В Невельском районе ведем работу с инвестором из Перми, который собирается открыть объект по производству дикорастущих ягод», - добавила Лариса Семашко. Этот же инвестор хочет открыть предприятие в Гдовском районе.

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