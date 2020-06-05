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Экономика / Инвестиции

Гипермаркет «Леруа Мерлен» заработает в Пскове осенью

5 июня 2020 года, 15:28

Планируется, что гипермаркет «Леруа Мерлен» заработает в Пскове осенью этого года. Об этом рассказала руководитель Агентства инвестиционного развития Псковской области Лариса Семашко в эфире ПАИ-live 5 июня.

Общая площадь будущего торгового центра составляет 8,5 тыс. квадратных метров. Там планируется открыть 170 рабочих мест.

Реализация проекта по строительству гипермаркета «Леруа Мерлен» в Пскове началась в четвёртом квартале 2018 года. Заявленный объём инвестиций составил около 800 млн рублей.

В прошлом году в рамках социальных обязательств «Леруа Мерлен» вложил около 8 млн рублей в строительство спортивной площадки у школы №47 в Пскове.

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