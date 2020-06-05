Травмпункт Псковской горбольницы станет вторым приёмным покоем

Травмпункт Псковской городской больницы станет вторым приёмным покоем, сообщает телеграм-канал «Псковские новости» со ссылкой на главного врача медучреждения Алексея Васильева.

Оказание травмотологической помощи детям будет организовано на базе детской областной больницы, взрослым — областной клинической. Как отметил Алексей Васильев, вести приём будут сотрудники травмпункта. Такая система заработает с 8 июня.

Перепрофилирование травмпункта в второй приёмный покой временное решение — на период, пока Псковская городская больница является COVID-центром.