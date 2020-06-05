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Общество / Здоровье

Травмпункт Псковской горбольницы станет вторым приёмным покоем

5 июня 2020 года, 14:31

 Травмпункт Псковской городской больницы станет вторым приёмным покоем, сообщает телеграм-канал «Псковские новости» со ссылкой на главного врача медучреждения Алексея Васильева.

Травмпункт Псковской горбольницы станет вторым приёмным покоем

Псковское агентство информации

Оказание травмотологической помощи детям будет организовано на базе детской областной больницы, взрослым — областной клинической. Как отметил Алексей Васильев, вести приём будут сотрудники травмпункта. Такая система заработает с 8 июня.

Перепрофилирование травмпункта в второй приёмный покой временное решение — на период, пока Псковская городская больница является COVID-центром.

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