О пульмонологе псковского COVID-центра рассказал Михаил Ведерников

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников продолжает на своей странице в Instagram рассказывать о врачах регионального COVID-центра. На этот раз героиней его публикации стала пульмонолог Елена Абакарова. Она окончила Тверскую государственную медицинскую академию, работает пульмонологом с 2014 года.

«С момента открытия областного COVID-центра она принимает непосредственное участие в работе дежурной специализированной бригады. Это одно из важнейших и наиболее рискованных звеньев в борьбе с коронавирусом», - подчеркнул губернатор.

Он привёл слова медика: «Благодарна всем коллегам больницы, которые все без исключения принимают участие в нашем общем деле». «И к этим словам благодарности, безусловно, присоединяются все жители региона», - отметил Михаил Ведерников.

Ранее губернатор рассказывал о заведующей отделения пульмонологии Псковской городской больнице Анастасии Повторейко, о главном враче Пушкиногорской больницы Леониде Солонухине, о коллективе травматолого-ортопедического отделения Псковской горбольницы.