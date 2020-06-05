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Общество / Здоровье

Псковский губернатор: Есть все основания, чтобы вернуть часть ограничительных мер по коронавирусу

5 июня 2020 года, 13:06

«Есть все основания и моральное право, чтобы вернуть в силу часть ограничений», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 5 июня, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Псковский губернатор: Есть все основания, чтобы вернуть часть ограничительных мер по коронавирусу
Михаил Ведерников
Пресс-служба администрации Псковской области

Глава региона отметил, что многие срывают сигнальные ленты, которыми огорожены запрещённые для посещения места. Он обратился к начальнику УМВД России по Псковской области Алексею Овсянникову с просьбой не ограничиваться предупреждением за срыв лент, а составлять административные протоколы.

Губернатор подчеркнул, что эпидемическая обстановка в регионе остаётся непростой, но контролируемой. «Несколько раз в неделю выходили на новые антирекорды. Прошедшие сутки - всего 33 новых случая, утром добавилось еще 14 человек - это вспышка в отделе Пенсионного фонда в Острове», - сказал он.

«Если бы у нас более ответственно руководители подходили к охране здоровья, у нас бы не было очагов и штатная текущая статистика позволила бы выйти на плато еще неделю назад», - заявил Михаил Ведерников.

Он поручил главам районов встретиться с руководителями основных организаций, проговорить выполнение санитарных требований работниками, а также организовать муниципальные контрольные группы, которые проверяли бы исполнение мер на предприятиях.

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