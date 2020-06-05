85 случаев коронавируса выявлены среди приезжих в Псковской области

В Псковской области коронавирус выявили у 85 приезжих. 24 заболевших прибыли из Санкт-Петербурга, 6 — из Ленинградской области, 5 - из других регионов. 50 заражённых — это киргизские рабочие, которые приехали из Москвы на стройку в Новосокольники. Такие данные озвучил главный санитарный врач региона Александр Нестерук на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 5 июня, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Также Александр Нестерук сообщил, что 640 человек в Псковской области заразились в результате контакта с инфицированными, 354 — в быту и более 100 на предприятиях.

На сегодняшний день Псковская область занимание 67 место из 85 регионов по числу заражённых. «В целом ситуацию оцениваем как контролируемою, но достаточно сложную. Пока нормализации ситуации не произошло, отмечаем увеличение случаев заболевания», - сказал Александр Нестерук.