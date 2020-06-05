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Общество / Здоровье

Число заражённых коронавирусом на Великолукском мясокомбинате продолжает расти

5 июня 2020 года, 12:16

Число заражённых коронавирусом на Великолукском мясокомбинате продолжает расти. На сегодняшний день заболевание подтверждено у 51 сотрудника, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 5 июня, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Главный санитарный врач региона Александр Нестерук заявил, что сегодня планирует выехать на предприятия, чтобы предпринять меры по купированию ситуации. «Поставим перед администрацией предприятия требование по проверке коллектива коммерческими лабораториями, потому что возможности наших лабораторий ограничены», - отметил он.

Также на заседании обсуждалась ситуация в других очагах коронавируса в регионе. Так, Александр Нестерук отметил, что к вспышке на автозаправочной станции в деревне Заплюсье Плюсского района привело использование средств индивидуальной защиты ненадлежащим образом. Там заражена большая часть сотрудников.

По ситуации в Порховской межрайонной больнице председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко заявила, что в течение следующей недели там будет завершена проверка. Коронавирусом болеют 11 сотрудников больницы, в том числе 9 медицинских работников. Всего в учреждении подтверждены 24 случая.

Служебная проверка к концу следующей недели завершится и в Моринском психоневрологическом интернате в Дновском районе, где заболели 38 человек. «Вирус, который попадает в интернаты, моментально провоцирует вспышку. Его либо заносит сотрудник, либо, когда человек отправляется на лечение в больницу». - отметила председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева.

Александр Нестерук предложил ввести обязательную обсервацию для тех, кто покидает закрытые социальные учреждения. 

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