Сотрудники дежурных групп псковских детских садов будут работать посменно

Работу дежурных групп детских садов Псковской области нужно построить таким образом, чтобы сотрудники работали посменно, - заявил губернатор Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 5 июня. Как сообщает Псковское агентство информации, глава региона также призвал исключить перемещение детей из группы в группу и рекомендовал председателю регионального комитета по образованию Александру Седунову проводить в детсадах проверки, чтобы все были «в тонусе».
Поводом для этих мер стало то, что в шести детских садах в Псковской области обнаружены случаи коронавируса. В Пскове из детсада № 54 на самоизоляцию отправили 19 сотрудников и 53 ребёнка. В псковких детских садах № 52 и № 39 на самоизоляцию отправлены группы, где заболевание обнаружилось у сотрудника медицинского блока. В Великих Луках в саду № 9 на самоизоляции находятся две из трёх группп. В Гдове в детском саду № 4 закрыты две дежурные группы, на карантине - 24 ребёнка. В Опочке в детском саду «Светлячок» на карантин закрыты две группы.
Фото Псковского агентства информации
Всего в Псковской области действуют 450 дежурных групп, которые посещают около 4700 детей.