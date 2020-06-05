Сотрудники дежурных групп псковских детских садов будут работать посменно

Работу дежурных групп детских садов Псковской области нужно построить таким образом, чтобы сотрудники работали посменно, - заявил губернатор Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 5 июня. Как сообщает Псковское агентство информации, глава региона также призвал исключить перемещение детей из группы в группу и рекомендовал председателю регионального комитета по образованию Александру Седунову проводить в детсадах проверки, чтобы все были «в тонусе».