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Общество / Здоровье

На два потока разделят пациентов псковского травмпункта

5 июня 2020 года, 11:52

Пациентов травмпункта Псковской городской больницы разделят на два потока: взрослые будут получать помощь в областной клинической больнице, дети — в детской областной. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 5 июня, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Марина Гаращенка отметила, что новая схема оказания травматологической помощи заработает с понедельника, 8 июня.

Также на следующей неделе планируется увеличить количество коек для коронавирусных больных до 900. 

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