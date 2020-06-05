На два потока разделят пациентов псковского травмпункта

Пациентов травмпункта Псковской городской больницы разделят на два потока: взрослые будут получать помощь в областной клинической больнице, дети — в детской областной. Об этом сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 5 июня, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Марина Гаращенка отметила, что новая схема оказания травматологической помощи заработает с понедельника, 8 июня.

Также на следующей неделе планируется увеличить количество коек для коронавирусных больных до 900.