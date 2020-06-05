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Общество / Здоровье

Московские медики выехали в Великие Луки

5 июня 2020 года, 11:42

Бригада московских медиков, ранее приехавших в Псков на помощь в борьбе с коронавирусом, в пятницу, 5 июня выехали в Великие Луки. Задача у специалистов проработать вопрос о возможности открытия второго в регионе COVID-центра. Об этом стало известно сегодня во время заседания регионального оперативного штаба, сообщает корреспондент «Псковской правды».

Также в Великие Луки после заседания оперштаба выехали первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова и председатель комитета по здравоохранению области Марина Гаращенко.

Отметим, основной COVID-центр развернут в Пскове на базе Псковской городской больницы, сейчас здесь лечатся 411 пациентов, зараженных коронавирусом.

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