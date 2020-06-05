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Общество / Здоровье

Очаг коронавируса выявлен в островском отделе Пенсионного Фонда

5 июня 2020 года, 11:30

В отделе Пенсионного фонда РФ в Островском районе выявлен очаг коронавируса. Там заболевание подтверждено у 9 сотрудников, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 5 июня, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Главный государственный санитарный врач области Александр Нестерук отметил, что в островском отделе Пенсионного фонда работают 47 человек, 25 мая семеро из них обратились за медицинской помощью с признаками ОРВИ. Исследование подтвердило заражение коронавирусом. Ещё два случая были выявлены позже. «Имеется семейный фактор», - пояснил Александр Нестерук.

Он добавил, что средства индивидуальной защиты в отделе ПФР есть, но «люди то ли не умеют правильно с ними обращаться, то ли просто игнорируют их».

Главный санитарный врач области проинформировал, что всего в регионе были 14 вспышек коронавируса, действуют сейчас 6. В этих очагах были заражены 253 человека. В медицинских учреждениях выявлены 8 очагов, в них заразились 39 медработников.

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