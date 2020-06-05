Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество / Здоровье

Власти Псковской области возьмут на себя расходы на похороны врача из Опочки

5 июня 2020 года, 10:41

Администрация Псковской области возьмёт на себя расходы на погребение врача-реаниматолога из Опочки Алексея Поднебесного, который умер после заражения коронавирусом. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 5 июня, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Власти Псковской области возьмут на себя расходы на похороны врача из Опочки
Алексей Поднебесный
Фото из социальных сетей

«Я еще раз хочу выразить соболезнования его родным и близким. Все федеральные и региональные меры поддержки будут оказаны, вопрос у меня на контроле», - сказал Михаил Ведерников.

Алексей Поднебесный умер поздно вечером 3 июня. Он приехал из Опочки на работу в региональный COVID-центр и заразился коронавирусом. Медик боролся с заболеванием с 13 мая, 21 мая состояние ухудшилось и его подключили в аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Михаил Ведерников объявил, что Алексей Поднебесный будет посмертно награждён медалью «За заслуги перед Псковской областью»

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Травмпункт Псковской горбольницы станет вторым приёмным покоем
О пульмонологе псковского COVID-центра рассказал Михаил Ведерников
Псковский губернатор: Есть все основания, чтобы вернуть часть ограничительных мер по коронавирусу
85 случаев коронавируса выявлены среди приезжих в Псковской области
Число заражённых коронавирусом на Великолукском мясокомбинате продолжает расти
Директор «Псковжилстроя» рассказал о том, на что нужно обратить внимание при покупке квартиры
Сотрудники дежурных групп псковских детских садов будут работать посменно
На два потока разделят пациентов псковского травмпункта
«Псковжилстрой» планирует апробировать в Пскове проект по строительству домов, по цене сопоставимых с квартирой

Комментарии

Авторизация
No comments

СЮЖЕТЫ

Китайский коронавирус
Как псковичам защититься во время глобальной эпидемии
Алло, мы ищем автоволонтеров

Общество
5 июня 10:48

Алло, мы ищем автоволонтеров

«Детский фонд» нуждается в помощи людей с автомобилями
Если на сердце тень

Общество / Здоровье
3 июня 15:06

Если на сердце тень

Что такое миокардит и каковы могут быть его последствия
Кузница умников

Общество / Образование
1 июня 13:40

Кузница умников

Локнянские школьники прославились на всю Россию