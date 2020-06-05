Власти Псковской области возьмут на себя расходы на похороны врача из Опочки

Администрация Псковской области возьмёт на себя расходы на погребение врача-реаниматолога из Опочки Алексея Поднебесного, который умер после заражения коронавирусом. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 5 июня, передаёт корреспондент «Псковской правды».

«Я еще раз хочу выразить соболезнования его родным и близким. Все федеральные и региональные меры поддержки будут оказаны, вопрос у меня на контроле», - сказал Михаил Ведерников.

Алексей Поднебесный умер поздно вечером 3 июня. Он приехал из Опочки на работу в региональный COVID-центр и заразился коронавирусом. Медик боролся с заболеванием с 13 мая, 21 мая состояние ухудшилось и его подключили в аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Михаил Ведерников объявил, что Алексей Поднебесный будет посмертно награждён медалью «За заслуги перед Псковской областью».