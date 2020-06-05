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Происшествия / ДТП

Перелом позвоночника получил водитель вылетевшего в кювет автомобиля в Дедовичском районе

5 июня 2020 года, 10:29

48-летний водитель автомашины «Ниссан» получил перелом позвоночника в результате ДТП, произошедшего днём 4 июня в Дедовичском районе. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, мужчина не справился с управлением, автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. Водителя госпитализировали.

Аналогичное ДТП случилось в Гдовском районе на 4-м километре дороги Кятицы — Пнево. Там в кювете оказался автомобиль «Киа Спортэйдж». 76-летний водитель машины был доставлен в больницу с переломом бедра. От прохождения медосвидетельствования он отказался.

Вечером 4 июня в Псковском районе на дороге Новгород — Псков вылетел в кювет и перевернулся автомобиль «Ситроен С4». 34-летний водитель получил множественные ушибы, госпитализирован он не был.

По фактам ДТП полиция проводит проверки.

УГИБДД УМВД России по Псковской области призывает водителей быть внимательнее на дороге, соблюдать скоростной режим и не совершать резких маневров. 

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