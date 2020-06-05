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Общество / Здоровье

1163 человека заразились коронавирусом в Псковской области

5 июня 2020 года, 10:13

1 тыс. 163 человека заразились коронавирусом в Псковской области, сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в  Instagram. Прирост за сутки составил 33 новых случая.

1163 человека заразились коронавирусом в Псковской области

Фото из Instagram губернатора

В Пскове зафиксированы 314 заболевших, в Великих Луках — 184, в Островском районе — 107. Также в лидерах находятся Псковский район (86 случаев), Порховский (80 случаев), Дновский (53 случая), Невельский (51 случай) и Великолукский (50 случаев).

Выздоровели 433 человека, умерли — 10.

В регионе провели 25 тыс. 915 исследований на коронавирус.

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