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Общество / Здоровье

Меры ответственности за несоблюдение эпиднорм обсудит оперштаб по борьбе с коронавирусом в Псковской области

5 июня 2020 года, 09:28

На заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Псковской области 5 июня будут рассмотрены меры ответственности за несоблюдение разработанных регламентов против коронавируса, в первую очередь, в медицинских и социальных учреждениях. Об этом написал губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Меры ответственности за несоблюдение эпиднорм обсудит оперштаб по борьбе с коронавирусом в Псковской области

Пресс-служба администрации Псковской области

«Как и говорил, если будут выполняться все рекомендации Роспотребнадзора и организации не будут допускать грубых нарушений противовирусной безопасности, с инфекцией мы справимся в достаточно короткие сроки», - подчеркнул глава региона.

Он отметил, что за сутки 4 июня были выявлены 33 новых случая коронавируса. «Возвращаемся к относительно нормальным значениям по новым случаям коронавируса», - заявил Михаил Ведерников. Он добавил, что тестирование на коронавирус в действующих очагах продолжается.

На данный момент в регионе действуют пять очагов коронавируса: в Великолукском мясокомбинате, на автозаправочной станции в Плюсском районе, в администрации Плюсского района, в Моринском психоневрологическом интернате в Дновском районе и в Порховской межрайонной больнице

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