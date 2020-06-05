Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика

Директор «Псковжилстроя» рассказал о том, на что нужно обратить внимание при покупке квартиры

5 июня 2020 года, 12:10

«Квартира должна быть комфортной», - сообщил в эфире ПАИ-live  генеральный директор АО «Псковжилстрой» Владислав Абрамов, отвечая на вопрос о том, на что должен обратить внимание покупатель квартиры в новостройке.

По его словам, компания всегда показывает покупателям их будущие квартиры. «И если клиент заходит и понимает, что это то, что ему нужно, эту квартиру надо брать. Если же возникает ощущение некомфортности, то даже если потом он переделает планировку, это ощущение у него останется», - отметил Владислав Абрамов.

Также при покупке квартиры следует проверить надежность застройщика. «Нужно посмотреть, какая у него история, задерживал ли сдачу объектов. В мире интернет-технологий узнать такую информацию несложно, можно найти отзывы покупателей», - сказал он.

В то же время он отметил, что в этом плане беспокоиться не нужно. «Это не 90-е годы, когда покупали недвижимость и опасались, не пропадут ли деньги. Сейчас покупатели платят деньги, только когда жилье будет зарегистрировано в Росреестре. Кроме того, все сделки застрахованы. На сегодняшний день мы платим 1,2% от стоимости кв. метра в страховой фонд. Поэтому если застройщик не построит, то эти дома все равно будут достроены за счет средств страхового фонда».

Также, по словам Владислава Абрамова, при покупке квартиры немаловажны и такие очевидные параметры, как местоположение, этаж, качество материалов и цена.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Травмпункт Псковской горбольницы станет вторым приёмным покоем
О пульмонологе псковского COVID-центра рассказал Михаил Ведерников
Псковский губернатор: Есть все основания, чтобы вернуть часть ограничительных мер по коронавирусу
85 случаев коронавируса выявлены среди приезжих в Псковской области
Число заражённых коронавирусом на Великолукском мясокомбинате продолжает расти
Сотрудники дежурных групп псковских детских садов будут работать посменно
На два потока разделят пациентов псковского травмпункта
«Псковжилстрой» планирует апробировать в Пскове проект по строительству домов, по цене сопоставимых с квартирой
Московские медики выехали в Великие Луки

Комментарии

Авторизация
No comments
Сегодня школьник - завтра предприниматель

Экономика / Я – социальный предприниматель
3 июня 10:59

Сегодня школьник - завтра предприниматель

Ученики псковской гимназии создают успешные бизнес-проекты
Каникулы для пострадавших

Экономика / Деньги
26 мая 16:53

Каникулы для пострадавших

Какие меры поддержки предлагают банки потерявшим доход из-за коронавируса бизнесменам и гражданам
Знак качества

Экономика
20 мая 09:30

Знак качества

Руководитель компании «Псковстройпроект» Дмитрий Назаров - о планах, принципах работы и идеологии