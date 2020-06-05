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Экономика

«Псковжилстрой» планирует апробировать в Пскове проект по строительству домов, по цене сопоставимых с квартирой

5 июня 2020 года, 11:50

Компания «Псковжилстрой» планирует апробировать в Пскове проект по строительству быстровозводимых щитовых домов, по цене сопоставимых с квартирой. Об этом сообщил в эфире ПАИ-live  генеральный директор АО «Псковжилстрой» Владислав Абрамов.

По его словам, семье из трех человек нужен дом площадью 70 квадратных метров. Причем, эти 70 кв.м. могут быть сопоставимы по цене квартире в городе.

«Можно по цене трехкомнатной «панельки» построить дом щитовой быстровозводимый, по канадской технологии, которая прижилась в Москве в начале 90х годов. Такой дом очень быстро возводится, соответствует всем параметрам по теплопроводности, по устойчивости. Это хорошие дома, правильные технологии. Но для реализации таких проектов нужны человеческие руки», - сказал Владислав Абрамов.

Компания рассматривает возможность реализации таких проектов. Владислав Абрамов сообщил, что уже общался с представителями псковских фирм, которые изготавливают такого плана панели и отправляют их в Санкт-Петербург и на север. «Ребята не так известны, но делают интересные вещи. Надо с ними попробовать один дом поставить — посмотреть, пройдет ли по качеству и цене этот проект. И тогда, возможно, мы его запустим», - сказал он.

Также Владислав Абрамов рассказал, что в настоящее время компания продает дома на семью из 4-5 человек 120-130 метров с участком земли 7 соток, с забором. с благоустроенной территорией. «Но эти дома не панельные, они выполнены из качественных материалов. Там хороший фундамент. И если у человека появится желание построить второй этаж, он может сделать это запросто, не думая выдержит у него фундамент или нет. Эти фундаменты рассчитаны на три этажа», - отметил он.

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