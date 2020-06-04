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Общество / Здоровье

Еще одна псковская управляйка привлечена к ответственности за отсутствие влажной уборки

4 июня 2020 года, 20:30

Управляющая компания «ЖКХ Псковского района» привлечена к административной ответственности за отсутствие влажной уборки с дезинфекцией. Решение вынесено Псковский районным судом в четверг, 4 июня, сообщили «Псковской правде» в областном комитете по региональному контролю и надзору.

Это не первое решение, вынесенное судами за нарушение положений указа губернатора об ограничительных и карантинных мерах по борьбе с коронавирусом.

Ранее сообщалось о привлесении к ответственности управляющих компаний ООО «Микрорайон № 6» в Пскове, МУП «Жилсервис города Великие Луки» и ООО УК «Заречный район».

В судах находится ещё несколько административных протоколов по части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ, составленных комитетом по региональному контролю.

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