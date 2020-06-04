После двух дней на границе в Псковской области жительница Челябинска отправилась домой

Молодая женщина по имени Элиза приехала на пункт пропуска в Пыталовский район, чтобы пересечь границу с Латвией, где живёт её супруг Михаил. «В феврале у нас была с Мишей свадьба. Решили жить в Латвии, там и медовый месяц провести. Мне нужно было сделать вид на жительство, поэтому я полетела оформлять документы в Россию — домой в Челябинск. И тут Латвия закрывает границы. Вот всё и началось», - рассказала Элиза.

После неудачной попытки выехать в Латвию и двух дней проведённых на границе в Псковской области жительница Челябинска отправилась домой. О своих «приключениях» она рассказала в интервью «Комсомольской правде. Псков» .

Недавно ей позвонили из пограничной службы и сообщили, что человек с видом на жительство может однократно пересечь границу. «Я дополнительно делала запросы на границу, спрашивала, можно ли пересекать, нужно ли получить дополнительно какие-то бумаги, хватит ли того, что у меня было собрано, и вообще, нужно ли его заранее отослать на таможню по почте. На все мои вопросы мне отвечали: «Проблем не будет, у вас есть все необходимые документы». , - поделилась женщина. Когда она прибыла на границу, то оказалось, что попасть в Латвию не удастся.

В это время Михаил уже ждал Элизу на латвийской границе, но встретится супругам не удалось. Документ, который позволил бы женщине перейти границу, её муж может сделать в короткие сроки, но передать его непосредственно в пункте пропуска не получится. Поэтому Элиза отправилась в Челябинск, куда придёт необходимая бумага, а затем снова вернётся на российско-латвийскую границу.

«Сегодня я уже написала письмо в правительство. Что будет дальше - покажет только время. Конечно, мы хотим с Мишей как можно скорее увидеться друг с другом. Ведь ещё неизвестно, когда закончится карантин и откроют границы для всех», - заключила женщина.