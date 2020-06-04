Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия / ЧП

Злоумышленники сожгли аистиное гнездо на водонапорной башне в куньинской деревне

4 июня 2020 года, 15:48

Злоумышленники сожгли аистиное гнездо на водонапорной башне в деревне Ямище Куньинского района. Об этом пишет районная газета «Пламя».

Злоумышленники сожгли аистиное гнездо на водонапорной башне в куньинской деревне

Фото из социальных сетей газеты «Пламя»

По словам местных жителей, поджигателей было двое. Они подъехали на машине, поднялись на башню и попытались сбросить гнездо, сделать им это не удалось. Тогда мужчины подожгли гнездо.

Местные жители надеются, что поджигатели понесут наказание: «Мы все не сдаемся и будем бороться до конца, чтобы те, кто это сделал, получили по заслугам».

Злоумышленники сожгли аистиное гнездо на водонапорной башне в куньинской деревне

Фото из социальных сетей газеты «Пламя»

Пока же жители думают над восстановлением гнезда, которым пользовались аисты не одно десятилетие. В деревне вспоминают, что однажды уже спасали гнездо, когда стоял вопрос о замене водонапорной башни. Тогда его сняли со старой конструкции и водрузили на новую.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

После двух дней на границе в Псковской области жительница Челябинска отправилась домой
Врач COVID-центра рассказала, чем помогают московские медики псковским коллегам
Сотрудники Великолукского мясокомбината ходили на работу с симптомами ОРВИ
Михаил Ведерников: Ситуация с Моринском интернате вызывает возмущение
Серьёзный разговор пообещал губернатор главврачу больницы Порхова, где выявлены 30 случаев коронавируса
Названа причина заражения коронавирусом сотрудников администрации Плюсского района
Очаг коронавируса выявили на автозаправочной станции в Плюсском районе
Губернатор Псковской области выразил соболезнования родным умершего врача
Правила посадки и высадки пассажиров изменились в псковском аэропорту

Комментарии

Авторизация
No comments
От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

Происшествия / Правосудие
12 марта 09:18

От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

В Стругах Красных удалось раскрыть дистанционное мошенничество, связавшее жертву из Петербурга и преступника из Калининграда
Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Происшествия / Преступление
4 марта 10:55

Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Сигареты в деревянных досках и щепках, книга с автографом Булгакова, золото, деньги и «Айфоны»
Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

Происшествия
21 февраля 13:09

Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

В интернете появилось шокирующее видео с урока в Лавровской гимназии Печорского района