Злоумышленники сожгли аистиное гнездо на водонапорной башне в куньинской деревне

Злоумышленники сожгли аистиное гнездо на водонапорной башне в деревне Ямище Куньинского района. Об этом пишет районная газета «Пламя».
Злоумышленники сожгли аистиное гнездо на водонапорной башне в деревне Ямище Куньинского района. Об этом пишет районная газета «Пламя».
По словам местных жителей, поджигателей было двое. Они подъехали на машине, поднялись на башню и попытались сбросить гнездо, сделать им это не удалось. Тогда мужчины подожгли гнездо.
Местные жители надеются, что поджигатели понесут наказание: «Мы все не сдаемся и будем бороться до конца, чтобы те, кто это сделал, получили по заслугам».
Пока же жители думают над восстановлением гнезда, которым пользовались аисты не одно десятилетие. В деревне вспоминают, что однажды уже спасали гнездо, когда стоял вопрос о замене водонапорной башни. Тогда его сняли со старой конструкции и водрузили на новую.