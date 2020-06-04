Злоумышленники сожгли аистиное гнездо на водонапорной башне в куньинской деревне

Злоумышленники сожгли аистиное гнездо на водонапорной башне в деревне Ямище Куньинского района. Об этом пишет районная газета «Пламя».

По словам местных жителей, поджигателей было двое. Они подъехали на машине, поднялись на башню и попытались сбросить гнездо, сделать им это не удалось. Тогда мужчины подожгли гнездо.

Местные жители надеются, что поджигатели понесут наказание: «Мы все не сдаемся и будем бороться до конца, чтобы те, кто это сделал, получили по заслугам».