Михаил Ведерников: Ситуация с Моринском интернате вызывает возмущение

«Ситуация в Моринском интернате вызывает возмущение», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совещании с медиками 4 июня, передаёт корреспондент «Псковской правды».

В Моринском психоневрологическом интернате в Дновском районе был выявлен очаг коронавируса. «Женщина, которая находилась в интернате с признаками ОРВИ, ее катали два дня по медучреждениям. В итоге она заразила пожилых людей», - коротко описал ситуацию глава региона.

Главный санитарный врач области Александр Нестерук уточнил, что проживающей в интернате женщине потребовалась медицинская помощь в связи с переломом руки, её отвезли в Порховскую межрайонную больницу, а затем вернули в общую палату интерната. 29 мая у неё поднялась температура до 39 градусов, затем аналогичный симптом возник у соседке по комнате.

Сейчас в интернате коронавирус подтверждён у 39 человек, 32 из них — проживающие.