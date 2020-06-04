Серьёзный разговор пообещал губернатор главврачу больницы Порхова, где выявлены 30 случаев коронавируса

«Рекомендую подготовиться ко вторнику, разговор будет серьёзный», - обратился губернатор Псковской области Михаил Ведерников к главному врачу Порховской межрайонной больницы Татьяне Горбуновой, где выявлены 30 случаев коронавируса. Об этом передаёт корреспондент «Псковской правды» с совещания главы региона с медиками 4 июня.

Главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук сообщил, что из 30 заражённых 13 человек — это медицинские работники больницы.

Он рассказал, что источником распространения коронавируса стала медсестра реанимационного отделения больницы. Она посещала свою знакомую, которая проходила лечение в терапевтическом отделении.

Татьяна Горбунова отметила, что сейчас в больнице организована сортировка пациентов, поступающих в стационар, старшая медсестра проводит инструктажи, организован постоянный контроль использования средств защиты.

«Какие конкретные меры приняты? И что мешало это сделать заранее?» - спросил Михаил Ведерников.

«Много всяких причин», - ответила главврач больницы.

«Что-то ничего внятного не слышу», - констатировал губернатор и заявил о предстоящем серьёзном разговоре с руководством медучреждения.