Названа причина заражения коронавирусом сотрудников администрации Плюсского района

Причиной заражения коронавирусом сотрудников администрации Плюсского района стало не использование ими средств индивидуальной защиты. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совещании с медиками 4 июня, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Глава региона отметил, что сотрудники администрации собирались на неформальные мероприятия без средств защиты, в частности, на акцию по посадке деревьев. «Хорошая акция, когда высадили вишневый сад из 75 деревьев, но акцию можно было сделать позже», - сказал он.

«Маски одевали только на селекторах с областной администрацией, в остальное время маски не носили. Организовывали чаепития», - добавил главный государственный санитарный врач региона Александр Нестерук. По его словам, первым заболел работник отдела образования. Всего сейчас заражены 9 сотрудников администрации и два из соседнего офиса.