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Общество / Здоровье

Названа причина заражения коронавирусом сотрудников администрации Плюсского района

4 июня 2020 года, 14:10

Причиной заражения коронавирусом сотрудников администрации Плюсского района стало не использование ими средств индивидуальной защиты. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на совещании с медиками 4 июня, передаёт корреспондент «Псковской правды».

Глава региона отметил, что сотрудники администрации собирались на неформальные мероприятия без средств защиты, в частности, на акцию по посадке деревьев. «Хорошая акция, когда высадили вишневый сад из 75 деревьев, но акцию можно было сделать позже», - сказал он.

«Маски одевали только на селекторах с областной администрацией, в остальное время маски не носили. Организовывали чаепития», - добавил главный государственный санитарный врач региона Александр Нестерук. По его словам, первым заболел работник отдела образования. Всего сейчас заражены 9 сотрудников администрации и два из соседнего офиса.

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