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Общество / Здоровье

Губернатор Псковской области выразил соболезнования родным умершего врача

4 июня 2020 года, 13:14

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил соболезнование родным и близким врача-реаниматолога Алексея Поднебесного, который умер после заражения коронавирусом, передаёт корреспондент «Псковской правды» с совещания главы региона с медиками 4 июня.

Губернатор Псковской области выразил соболезнования родным умершего врача
Алексей Поднебесный
Фото из социальных сетей

«Сегодня ночью умер реаниматолог из Опочки Алексей Семенович Поднебесный. Он проявил искренний патриотизм, когда приехал помогать коллегам в борьбе с коронавирусом в COVID-центр», - сказал губернатор. Он рассказал, что медик боролся с коронавирусом с 13 мая, 21 мая его состояние ухудшилось, медика перевели в реанимацию, подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

«От имени всех жителей области хочу выразить искренние соболезнования его родным, близким и коллегам. Светлая ему память», - заявил Михаил Ведерников. Он сообщил, что Алексей Поднебесный будет посмертно награждён медалью «За заслуги перед Псковской областью».

«Мы должны сделать всё, чтобы защитить наших врачей от этого заболевания», - подчеркнул губернатор.

Заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Денис Сачков назвал смерть врача серьёзным уроном для Псковской городской больницы, на базе которой открыт COVID-центр. «Потерять врача-реаниматолога - тяжело и сложно, всему коллективу сложно», - добавил он.

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