Губернатор Псковской области выразил соболезнования родным умершего врача

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил соболезнование родным и близким врача-реаниматолога Алексея Поднебесного , который умер после заражения коронавирусом, передаёт корреспондент «Псковской правды» с совещания главы региона с медиками 4 июня.

«Сегодня ночью умер реаниматолог из Опочки Алексей Семенович Поднебесный. Он проявил искренний патриотизм, когда приехал помогать коллегам в борьбе с коронавирусом в COVID-центр», - сказал губернатор. Он рассказал, что медик боролся с коронавирусом с 13 мая, 21 мая его состояние ухудшилось, медика перевели в реанимацию, подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

«От имени всех жителей области хочу выразить искренние соболезнования его родным, близким и коллегам. Светлая ему память», - заявил Михаил Ведерников. Он сообщил, что Алексей Поднебесный будет посмертно награждён медалью «За заслуги перед Псковской областью».

«Мы должны сделать всё, чтобы защитить наших врачей от этого заболевания», - подчеркнул губернатор.

Заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Денис Сачков назвал смерть врача серьёзным уроном для Псковской городской больницы, на базе которой открыт COVID-центр. «Потерять врача-реаниматолога - тяжело и сложно, всему коллективу сложно», - добавил он.