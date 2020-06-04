Правила посадки и высадки пассажиров изменились в псковском аэропорту

В связи с ограничительными мерами, введёнными из-за коронавируса, меняются правила посадки и высадки пассажиров в аэропорту Пскова имени княгини Ольги, пишет Псковское агентство информации со ссылкой на директора компании «Псковавиа» Артёма Тарасова.

По его словам, в здание аэровокзала пассажиров будут пускать только при наличии защитной маски и перчаток, посадочного документа, обязательной будет термометрия на входе. Внутри аэровокзала, рядом с авиакассами, при прохождении досмотра и регистрации необходимо соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.

При выходе на посадку пассажирам тоже нужно будет соблюдать дистанцию и не снимать средства защиты.

Уже на борту самолёта снова будет проведено измерение температуры.

Прибывшие пассажиры не будут проходить через здание аэровокзала, выход организуют через уличные ворота.

С 10 июня возобновляются перелёты по маршруту «Псков — Москва», с 13 июня - «Псков — Сочи», с 23 июня - «Псков — Калининград».