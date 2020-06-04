Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Транспорт / Инфраструктура

Правила посадки и высадки пассажиров изменились в псковском аэропорту

4 июня 2020 года, 12:10

В связи с ограничительными мерами, введёнными из-за коронавируса, меняются правила посадки и высадки пассажиров в аэропорту Пскова имени княгини Ольги, пишет Псковское агентство информации со ссылкой на директора компании «Псковавиа» Артёма Тарасова.

Правила посадки и высадки пассажиров изменились в псковском аэропорту

Дарья Хваткова

По его словам, в здание аэровокзала пассажиров будут пускать только при наличии защитной маски и перчаток, посадочного документа, обязательной будет термометрия на входе. Внутри аэровокзала, рядом с авиакассами, при прохождении досмотра и регистрации необходимо соблюдать социальную дистанцию в полтора метра.

При выходе на посадку пассажирам тоже нужно будет соблюдать дистанцию и не снимать средства защиты.

Уже на борту самолёта снова будет проведено измерение температуры.

Прибывшие пассажиры не будут проходить через здание аэровокзала, выход организуют через уличные ворота.

С 10 июня возобновляются перелёты по маршруту «Псков — Москва», с 13 июня - «Псков — Сочи», с 23 июня - «Псков — Калининград»

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Губернатор Псковской области выразил соболезнования родным умершего врача
Дополнительные автобусы пустят из Пскова на кладбища 7 июня
С 10 июня откроется авиасообщение между Псковом и Москвой
Глава псковской управляющей компании рассказал, как чистая вода портит оборудованием
Два человека пострадали в ДТП в Пушкиногорском районе
1130 случаев коронавируса подтверждены в Псковской области
Умер заразившийся коронавирусом врач из Опочки
Полторы тысячи сотрудников Великолукского мясокомбината протестируют на коронавирус
Заболевшую коронавирсом невельчанку, которой сделали кесарево, сняли с ИВЛ

Комментарии

Авторизация
No comments
Псковичи жалуются на пропавшие из автобусов петли

Транспорт / Автопарк
15 декабря 14:55

Псковичи жалуются на пропавшие из автобусов петли

Руководство автопарка ссылается на отсутствие финансов и полномочий
«Паники не было, проводники вели себя великолепно, бесплатно разносили горячие напитки»

Транспорт
6 ноября 17:24

«Паники не было, проводники вели себя великолепно, бесплатно разносили горячие напитки»

Две тысячи человек в четырех «Ласточках» оказались заложниками обледеневших проводов на ночном перегоне, на станции их ждал сухпаёк и денежная компенсация
Автобусная экономика

Транспорт / Автопарк
5 ноября 10:44

Автобусная экономика

Стоимость проезда повысят, автопарк обновят, станции в районах закрывать не будут