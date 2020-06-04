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Транспорт / Автопарк

Дополнительные автобусы пустят из Пскова на кладбища 7 июня

4 июня 2020 года, 11:50

7 июня, в День Святой Троицы, в Пскове пустят дополнительные автобусы на кладбища. Рейсы по маршруту «площадь Ленина — Орлецы-2» с 9:00 до 15:00 автобусы будут ходить каждые 15 минут, сообщили «Псковской правде» в ГП ПО «Псковпассажиравтотранс». Стоимость проезда составит 25 рублей, льготы и месячные проездные билеты действовать не будут.

Также будет организовано движение маршрута №9 на кладбище «Крестовское». От вокзала автобус отправится в 10:05, 11:05, 12:20, 13:20, от кладбища — в 12:02, 12:55, 13:55, 15:00.

На садоводческие товарищества 6 июня автобусы будут ходить по расписанию субботы, 7 июня — по расписанию воскресенья.

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