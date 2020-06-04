С 10 июня откроется авиасообщение между Псковом и Москвой

Из Пскова в Москву самолёт будет вылетать в 6:50, посадка в столице - в 8:20. Минимальная цена билета — 888 рублей, при наличие багажа - 2 тысячи 545 рублей.

Вылет из Пскова в Сочи — в 18:10, посадка в аэропорту Адлера — в 21:00. Минимальная цена билета с багажом составляет 4 тысячи 683 рубля.

Перелёт без багажа в Калининград из Пскова обойдётся в 2 тыс. 500 рублей. Из Пскова самолёт будет вылетать в 17:20, посадка в Калининграде — в 17:10 по местному времени.