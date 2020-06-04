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Транспорт / Инфраструктура

С 10 июня откроется авиасообщение между Псковом и Москвой

4 июня 2020 года, 11:23

С 10 июня откроется авиасообщение между Псковом и Москвой, пишет Псковское агентство информации. С 13 июня начнутся перелёты по маршруту «Псков — Сочи», с 23 июня - «Псков - Калининград». Продажа билетов уже началась.

С 10 июня откроется авиасообщение между Псковом и Москвой

Дарья Хваткова

Из Пскова в Москву самолёт будет вылетать в 6:50, посадка в столице - в 8:20. Минимальная цена билета — 888 рублей, при наличие багажа - 2 тысячи 545 рублей.

Вылет из Пскова в Сочи — в 18:10, посадка в аэропорту Адлера — в 21:00. Минимальная цена билета с багажом составляет 4 тысячи 683 рубля.

Перелёт без багажа в Калининград из Пскова обойдётся в 2 тыс. 500 рублей. Из Пскова самолёт будет вылетать в 17:20, посадка в Калининграде — в 17:10 по местному времени. 

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