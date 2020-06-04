Глава псковской управляющей компании рассказал, как чистая вода портит оборудованием

О том, как портит оборудование чистая вода в Пскове рассказал руководитель управляющей компании «ПсковЖилСервис» Андрей Тарасов в эфире ПАИ-live 4 июня.

«В этом году в сентябре или октябре месяце - 5 лет, когда чистую воду запустили. Она портит много инженерного оборудования и это реальная проблема. В домах, где подается стандартная вода, стоят насосы по 15 лет и проблем нет», - отметил Андрей Тарасов.

По его словам, необходимо убрать жёсткость воды и Горводоканал готов к этому, но требуется финансирование.

Андрей Тарасов подчеркнул, что чистая вода хорошая, имеет отличные показатели по многим параметрам, но у неё высокая жёсткость из-за нерастворимых веществ. Кроме того, заметил он, если эту воду пить, то могут возникнуть проблемы с почками.