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Происшествия / ДТП

Два человека пострадали в ДТП в Пушкиногорском районе

4 июня 2020 года, 10:47

Два человека пострадали в ДТП, которое произошло в деревне Поляне Пушкиногорского района 2 июня около 23:15.

Два человека пострадали в ДТП в Пушкиногорском районе
Фото с места ДТП
Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 38-летний житель Пушкинских Гор не справился с управлением автомобилем «Тойота Хайлюкс». В результате машина оказалась в кювете и опрокинулась.

В аварии водитель получил ушибы и переломом ребер, его 39-летний пассажир - житель Островского района госпитализирован с ушибами и травмами конечностей.

По факту ДТП проводится проверка, водителю назначено химико-токсикологическое исследование.

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