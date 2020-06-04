Два человека пострадали в ДТП в Пушкиногорском районе

Два человека пострадали в ДТП, которое произошло в деревне Поляне Пушкиногорского района 2 июня около 23:15.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 38-летний житель Пушкинских Гор не справился с управлением автомобилем «Тойота Хайлюкс». В результате машина оказалась в кювете и опрокинулась.

В аварии водитель получил ушибы и переломом ребер, его 39-летний пассажир - житель Островского района госпитализирован с ушибами и травмами конечностей.

По факту ДТП проводится проверка, водителю назначено химико-токсикологическое исследование.