1130 случаев коронавируса подтверждены в Псковской области

В Псковской области подтверждены 1 тыс. 130 случаев коронавируса, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram. За сутки диагноз был подтверждён у 64 человек.

«Статистика по коронавирусу ожидаемо показала двукратное снижение числа новых случаев. Надеемся, что цифра снизится ещё в два раза, когда завершится эпидрасследование на «Великолукском мясокомбинате», - написал глава региона. На сегодняшний день на предприятии заражены более 40 человек, ещё полторы тысячи сотрудников пройдут тестирование на коронавирус.

Также Михаил Ведерников обратил внимание на снижение числа заболевших в Себежском районе с 13 до 10. Он пояснил, что статистика изменена в связи с уточнением места прописки трёх заражённых.

Умерли в регионе 10 человек. Также стало известно о гибели врача-реаниматолога Алексея Поднебесного, который работал в псковском COVID-центре и заразился коронавирусом.

Выздоровели 417 человек, за последние сутки были выписаны 18 пациентов.

В регионе провели 25 тыс. 329 исследований на коронавирус.