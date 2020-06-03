Заболевшую коронавирсом невельчанку, которой сделали кесарево, сняли с ИВЛ

Фельдшера из Невеля, которая будучи на 26-й неделе беременности заразилась коронавирусом, сняли с аппарата искусственной вентиляции лёгких и готовят к переводу из реанимации в палату интенсивной терапии. Об этом сообщает официальный канал по ситуации с коронавирусом в Псковской области. Состояние женщины оценивается как средней степени тяжести.

Её ребёнок, который появился на свет на 7-м месяце, сейчас находится в Детской областной больнице в стабильно тяжёлом состоянии.

О произошедшем с невельчанкой на совещании с медиками рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников: «На прошлой неделе фельдшер из Невеля на 26 неделе беременности прошла все круги ада: пять медицинских учреждений футболили человека. Пациентка поступила в COVID-центр в состоянии средней тяжести, потом началась асфиксия. Медики сделали кесарево, ребёнок жив, врачи делают всё, чтобы сохранить его здоровье». Тогда глава региона поручил провести тщательную служебную проверку.

Теперь расследованием всех обстоятельств дела занимается Следственное управление Следственного комитета РФ по Псковской области. Руководитель СУ СК Пётр Крупеня поставил задачу установить причины, по которым невельчанке вовремя не оказали медицинскую помощь.