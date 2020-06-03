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Культура / Фестиваль

Об особенностях Пушкинского праздника поэзии в онлайн-формате рассказал Георгий Василевич

3 июня 2020 года, 21:55

Об особенностях 54-го Пушкинского праздника поэзии, который впервые за всю историю фестиваля пройдёт в онлайн-формате, рассказал в интервью Псковскому агентству информации директор Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич.

Об особенностях Пушкинского праздника поэзии в онлайн-формате рассказал Георгий Василевич
Георгий Василевич
Дарья Хваткова

Он подчеркнул, что заменить реальный праздник мероприятиями в онлайн-формате невозможно, поскольку общая атмосфера праздника создаётся как раз живым участием людей, их эмоциональным настроем на праздник. «Но тем не менее в этом году мы поняли, что мы не одиноки в переживании невозможности встретиться. Это привело к тому, что в празднике в этом году будет участвовать много тех людей, которые сами, не будучи поэтами, писателями, артистами, тем не менее становятся равными им по тому настроению, которое они вносят в праздник», - рассказал Георгий Василевич.

По его словам, новый формат позволил вернуться к традиции чтения стихов Пушкина разными людьми. В рамках акции «С днём рождения, Поэт!» заповедник получил большое количество роликов, только с прочтениями «У Лукоморья ….» их набралось порядка 200.

Поздравление к дню рождения Александра Пушкина пришло даже из Норвегии. Записано оно на двух языках - на русском и норвежском. «Прислала смешанная русско-норвежская семья. Они бывали здесь, и в этом выступлении есть такой трогательный момент, когда рассказывается о том, что супруг-норвежец даже отказывался уезжать из Михайловского и говорил, что он хочет тут остаться навсегда», - отметил Георгий Василевич.

Подробнее о том, как пройдёт Пушкинский праздник-онлайн, читайте здесь>>>

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