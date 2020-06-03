На острове Залита началась ликвидация масштабной свалки

На острове Залита в Псковском озере региональный оператор по обращению с ТКО в Псковской области — компания «Экопром» приступил к ликвидации масштабной несанкционированной свалки. Мусор здесь складировался десятилетиями и сейчас занимает тысячу квадратных метров, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе «Экопрома».



Ход уборки 3 июня проконтролировал директор регоператора Сергей Пайст. Он отметил, что основной скопившийся мусор - остатки от вырубки деревьев, ветки, строительный мусор, оставшийся от разборов старых зданий, бытовые отходы, там же были найдены два автомобиля и водонапорная башня. В процессе ликвидации свалки задействованы 10 человек - сотрудники регионального оператора, компании «Мехуборка Псков» и сторонних организаций. Для организации работ регоператор нанял баржу грузоподъемностью 600 тонн, на ней перевезли мультилифт на базе МАЗа и экскаватор, 9 бункеров открытого типа объемом 37 кубов каждый. На ликвидацию свалки уйдёт около месяца.



Консультант комитета межмуниципального экономического развития администрации Псковского района Марина Знаменская рассказала, что свалка появилась в 90-х годах прошлого века, когда жители Москвы и Санкт-Петербурга начали покупать на острове дачи, разбирать старые дома и свозить остатки строений. «Мы её пытались несколько раз убирать, но с каждым годом она растет всё быстрее - домов покупают все больше. Безответственность какая-то», - сказала Марина Знаменская. По её словам, на острове есть ещё одна аналогичная свалка, но меньшего размера. Представитель администрации района заверила, что с населением регулярно проводится разъяснительная работа, но не всегда она даёт результаты. «Был такой случай, что мы остановили трактор, который вез сюда мусор. Вернули во двор, откуда его вывозили, и выгрузили. Но ночью этот мусор перекочевал на берег, просто сбросили всё вниз. Поэтому объяснять что-то очень сложно», - привела пример Марина Знаменская.