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Культура / Наследие

Гаражи демонтируют на месте будущего парка «Россия — моя история» в Пскове

3 июня 2020 года, 19:28

Самовольно построенные гаражи демонтируют на месте будущего парка «Россия — мая история» в Пскове в районе Степановского лужка. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Гаражи демонтируют на месте будущего парка «Россия — моя история» в Пскове

Пресс-служба муниципалитета

Территорию будущего парка 3 июня по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова проинспектировали сотрудники Управления городского хозяйства администрации Пскова. Заместитель начальника УГХ Антон Ляугминас отметил, что до 20 июня городские власти должны найти собственников самовольно установленных там гаражей и организовать демонтаж сооружений. Он подчеркнул, что земельный участок находится в государственной собственности и, согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости, предназначен для строительства и размещения объектов культурно-досуговой деятельности.

 

Ранее на дверях 21 гаража было размещено требование освободить земельный участок до 30 июня. Если этого сделано не будет, то гараж демонтируют за счет муниципального бюджета, после чего расходы взыщут с владельца.

Антон Ляугминас отметил, что часть собственников уже начали выполнять требование муниципальных властей. 

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