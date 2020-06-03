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Экономика / Сельское хозяйство

В Бежаницком районе вернули в севооборот около двух тысяч гектаров

3 июня 2020 года, 18:48

В Бежаницком районе за последние годы вернули в севооборот около двух тысяч гектаров земли, заявил глава Бежаницкого района Сергей Михеев в прямом эфире ПАИ-live 3 июня.

В результате, по его словам, осенью 2020 года в районе будут убирать урожай зерновых культур с площади примерно в 3,5 тысяч гектаров.

Глава муниципалитета рассказал, что за последние пять лет в Бежаницком районе не ухудшился ни один показатель в сельском хозяйстве. По его словам, местным властям удалось сохранить хозяйства, которые работают еще с советских времён.

Кроме того, в районе развивается овощеводство, выращивают рыбу, ягоды.

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