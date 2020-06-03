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Транспорт / Инфраструктура

9 с лишним миллионов потратят на ремонт дорог в Бежаницком районе в 2020 году

3 июня 2020 года, 18:41

Более 9 миллионов рублей потратят в Бежаницком районе на ремонт дорог в 2020 году, рассказал глава муниципалитета Сергей Михеев в эфире проекта ПАИ-livе 3 июня. Глава напомнил, что в районе насчитывается 650 километров дорог местного значения и около 400 километров региональных дорог.

В этом году на 9,1 миллиона рублей будут проведены работы в Бежаницах, в селе Ашево, в деревне Лющик и в посёлке Красный Ключ. Кроме того будут заасфальтированы 2 километра дороги между Бежаницами и Красным Солнцем, а также 12 километров региональной дороги от деревни Успенье до границы с Новорожевским районом.

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