Глава Бежаницкого района: Нацпроекты — это направление, через которое можно многое сделать

«Наш район несколько лет назад понял, что нацпроекты - это то направление, через которое можно многое сделать», - заявил глава Бежаницкого района Сергей Михеев в эфире проекта ПАИ-live 3 июня. Он подчеркнул, что особенно нацпроекты важны для муниципалитетов, не слишком сильных в финансовом плане.

По словам Сергея Михеева, Бежаницкий район активно участвует во всех программах. Он привёл несколько примеров того, что уже удалось сделать. В частности, был построен новый концертный зал в Бежаницах, отремонтировано основное здание Дома культуры, спортзал Бежаницкой школы, в Чихачёвской школе открыли центр «Точка роста», в Бежаницах идёт благоустройство сквера 6-й роты.

Сергей Михеев отметил, что в плане работ этот год тоже будет насыщенным: планируется привести в порядок два школьных спортзала, отремонтировать Кудиверскую школу, приобрести компьютерное оборудование для Бежаницкой школы, для Дома культуры, на 8 млн рублей отремонтировать 10 дворов и 2 общественных территории.

На 2021 год намечены ремонт Лющицкого центра культуры, где планируется сделать концертно-спортивный зал, благоустройство территории у железнодорожной станции Сущёво, от которой организован подвоз туристов в Пушкинский заповедник. Также уже готова проектно-сметная документация по капремонту детской школы искусств в Бежаницах.

«Мы еще мечтаем начать строительство нового автовокзала. Есть такие планы, мечты. Думаем о перспективах и стараемся входить в различные программы», - заявил Сергей Михеев.