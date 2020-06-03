Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Экономика / Деньги

Глава Бежаницкого района: Нацпроекты — это направление, через которое можно многое сделать

3 июня 2020 года, 18:13

«Наш район несколько лет назад понял, что нацпроекты - это то направление, через которое можно многое сделать», - заявил глава Бежаницкого района Сергей Михеев в эфире проекта ПАИ-live 3 июня. Он подчеркнул, что особенно нацпроекты важны для муниципалитетов, не слишком сильных в финансовом плане.

Глава Бежаницкого района: Нацпроекты — это направление, через которое можно многое сделать

Пресс-служба администрации Псковской области

По словам Сергея Михеева, Бежаницкий район активно участвует во всех программах. Он привёл несколько примеров того, что уже удалось сделать. В частности, был построен новый концертный зал в Бежаницах, отремонтировано основное здание Дома культуры, спортзал Бежаницкой школы, в Чихачёвской школе открыли центр «Точка роста», в Бежаницах идёт благоустройство сквера 6-й роты.

Сергей Михеев отметил, что в плане работ этот год тоже будет насыщенным: планируется привести в порядок два школьных спортзала, отремонтировать Кудиверскую школу, приобрести компьютерное оборудование для Бежаницкой школы, для Дома культуры, на 8 млн рублей отремонтировать 10 дворов и 2 общественных территории.

На 2021 год намечены ремонт Лющицкого центра культуры, где планируется сделать концертно-спортивный зал, благоустройство территории у железнодорожной станции Сущёво, от которой организован подвоз туристов в Пушкинский заповедник. Также уже готова проектно-сметная документация по капремонту детской школы искусств в Бежаницах.

«Мы еще мечтаем начать строительство нового автовокзала. Есть такие планы, мечты. Думаем о перспективах и стараемся входить в различные программы», - заявил Сергей Михеев.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Об особенностях Пушкинского праздника поэзии в онлайн-формате рассказал Георгий Василевич
На острове Залита началась ликвидация масштабной свалки
Гаражи демонтируют на месте будущего парка «Россия — моя история» в Пскове
В Бежаницком районе вернули в севооборот около двух тысяч гектаров
9 с лишним миллионов потратят на ремонт дорог в Бежаницком районе в 2020 году
Губернатор об организации ЕГЭ: Сделаем всё, чтобы обеспечить безопасность выпускников
Строительство завода «Титан-Полимер» в Моглино идёт по графику
Жительница Челябинская провела несколько дней на псковской границе, пытаясь попасть к мужу в Латвию
Стела «Я люблю Псков» появилась в центре города

Комментарии

Авторизация
No comments
Сегодня школьник - завтра предприниматель

Экономика / Я – социальный предприниматель
3 июня 10:59

Сегодня школьник - завтра предприниматель

Ученики псковской гимназии создают успешные бизнес-проекты
Каникулы для пострадавших

Экономика / Деньги
26 мая 16:53

Каникулы для пострадавших

Какие меры поддержки предлагают банки потерявшим доход из-за коронавируса бизнесменам и гражданам
Знак качества

Экономика
20 мая 09:30

Знак качества

Руководитель компании «Псковстройпроект» Дмитрий Назаров - о планах, принципах работы и идеологии