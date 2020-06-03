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Общество / Образование

Губернатор об организации ЕГЭ: Сделаем всё, чтобы обеспечить безопасность выпускников

3 июня 2020 года, 17:07

«Сделаем всё необходимое, чтобы обеспечить безопасность экзаменаторов и выпускников, строгое соблюдение всех санитарных требований и правил Роспотребнадзора», - написал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Губернатор об организации ЕГЭ: Сделаем всё, чтобы обеспечить безопасность выпускников

Фото из Instagram губернатора

Глава региона сообщил, что о готовности системы образования к проведению ЕГЭ и летней оздоровительной кампании доложил полномочному представителю президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александру Гуцану. «В регионе организовано 36 пунктов проведения экзаменов, каждый из которых оснащен системами видеонаблюдения, оборудованием для печати экзаменационных материалов. Специалисты для проведения ЕГЭ, также подготовлены», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Что касается летней оздоровительной кампании, то, по словам губернатора, она начнётся, как только позволит эпидемиологическая ситуация, но, как рекомендует Минпросвещения, не ранее 1 июля и при соблюдении рядя ограничений.

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