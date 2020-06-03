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Экономика

Строительство завода «Титан-Полимер» в Моглино идёт по графику

3 июня 2020 года, 15:41

2 июня состоялся деловой визит председателя Общественной палаты Псковской области Анатолия Мультаха, президента Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимира Зубова и уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадия Мурылева на строительную площадку псковского завода «Титан-Полимер».

Основная цель визита — знакомство с ходом работ по строительству первой очереди производства на территории ОЭЗ «Моглино».

Строительство завода «Титан-Полимер» в Моглино идёт по графику
Строительная площадка завода
Фото Андрей Степанов

Участники визита обсудили ход строительства первой очереди завода, график выполнения работ, а также технические и экологические аспекты безопасности будущего производства.

«На сегодняшний день мы находимся на этапе первой очереди строительства — это запуск завода по производству БОПЭТ-пленки. Сейчас ведутся работы по сборке корпуса основного цеха, идет подготовка к заливке фундаментов, осуществляется поставка основного импортного оборудования. В целом мы находимся в графике. Первая линия производства БОПЭТ-пленки будет запущена, как и планировали, в конце 2020 года», - рассказал генеральный директор ООО «Титан-Полимер» Герман Петрушко.

«Ранее члены рабочей группы при Общественной палате Псковской области вынесли положительное заключение по поводу строительства завода «Титан-Полимер». Мы участвовали в общественной экспертизе для того, чтобы понять, является ли это производство экологически безопасным. Такие производства, как «Титан-Полимер», нужны городу Пскову и Псковской области. Темпы строительства завода удивляют по-хорошему», - поделился председатель Общественной палаты Псковской области Анатолий Мультах.

Строительство завода «Титан-Полимер» в Моглино идёт по графику
Темпы строительства удивляют
Фото Андрей Степанов


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